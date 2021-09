Ángel Di María sobre su salida del Real Madrid: 'Es difícil contra el chiquitito que maneja el equipo'

Ángel Di María reveló los detalles que lo dejaron fuera del Real Madrid a pesar de llevarse bien con sus compañeros y tener un buen paso y no se detuvo al acusar a Florentino Pérez como el responsable de su salida de los Merengues.

“Cristiano, Ramos, Iker... Pelearon para que no me fuera, pero es difícil contra el chiquitito que maneja el Real Madrid. Pasó lo que pasó, pero siempre agradecido a ellos por los que me ayudaron”, declaró el argentino para TyC Sports.

Di María reconoció que Florentino es un genio en los negocios, especialmente en la venta de los jugadores a precios, que para él, son sobrevalorados.

"Para los negocios es un fenómeno. Vende jugadores que para mí capaz que no valen lo que valen y los vende a fortuna. Vende y trae como si nada”, comentó.

El centrocampista también habló sobre su paso por el Manchester United, en donde aseguró que la pasó mal debido al técnico Louis Van Gaal.

“Antes de ir a la presentación me decían 'no digas que la 7 no pesa' porque la uso tal... Me chupa un huevo, es una camiseta. No me pesó nada, me daba igual. Arranqué muy bien y mi problema fue el técnico. Discutí muchas veces con Van Gaal.

“No quería saber más nada. Se terminó todo. Sabían que mi problema era el técnico. El City me llamó, hablé con Pellegrini y querían que vaya. El United me decía ‘Te pagamos más acá, te damos más’. El problema no es el dinero. Yo juego por ser feliz y no soy feliz. Mi familia no es feliz. Apareció el PSG y me salvó porque pude salir. Estoy muy feliz en París”, detalló.

