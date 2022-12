Anuario RÉCORD: Así fue diciembre 2022 en el mundo del deporte

Chivas sorprendió a sus millones de aficionados el día de la Navidad al anunciar la contratación de Víctor Guzmán, jugador que habían pedido desde hace mucho tiempo.

La tercera será la vencida. El 'Pocho' ya estuvo en el Rebaño Sagrado dos veces, pero no ha jugado un partido de Liga MX con la playera rojiblanca.

Estuvo en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, pero se terminó de formar y debutó con el Pachuca.

El exdirector deportivo Ricardo Peláez lo contrató previo al Clausura 2020, pero lo tuvo que dar de baja por un problema de dopaje.

Víctor Guzmán regresó al Pachuca, que lo apoyó en el que sin duda alguna fue el momento más complicado de su carrera, pues la FMF lo suspendió.

Tras casi 10 meses sin jugar, hizo su reaparición. De a poco fue recuperando confianza y fue pieza fundamental para que los Tuzos ganaran el título del Apertura 2022.

También fue uno de los mejores mediocampistas ofensivos, pero el exentrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, ni si quiera lo tomó en cuenta para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Chivas también anunció la contratación de Daniel Ríos, delantero de casa que tuvo buenas actuaciones en la última temporada de la MLS, con el Charlotte FC.

Argentina ganó su tercera Copa del Mundo tras vencer de forma dramática a Francia, en la Gran Final de Qatar 2022.

Lionel Messi se consagró como uno de los mejores jugadores de la historia, sentándose en la misma mesa que Diego Armando Maradona y Pelé.

El histórico jugador del Barcelona por fin ganó el trofeo dorado de la FIFA, ese que se le negó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Parecía que los dirigidos por Lionel Scaloni ganarían el título tranquilamente; sin embargo, la selección de Didier Deschamps reaccionó gracias a su máxima estrella.

Lionel Messi abrió el marcador tras cobrar un polémico penalti que se marcó por una supuesta falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Dí María, quien, en una gran jugada de contragolpe, puso el 2-0 parcial en el marcador.

Todos creían que el partido estaba definido, pero, en la recta final, Kylian Mbappé marcó dos goles y le agregó 30 minutos.

En la prórroga, la 'Pulga' y 'Donatello' fueron protagonistas. Las dos figuras del París Saint Germain anotaron y dejaron el marcador 3-3 tras 120 minutos.

Emiliano Martínez fue la gran figura en la tanda de penaltis, pues atajó el disparo de Kingsley Coman y puso nervioso a Aurélien Tchouaméni para que fallara.

La serie llegó a su final luego de que Gonzalo Montiel mandó el balón al fondo de la portería defendida por Hugo Lloris.

Lionel Messi fue blanco de fuertes e injustas críticas por no ganar títulos con su selección, incluso renunció a seguir jugando para su país, pero afortunadamente se retractó, sin saber que años después ganaría la Copa América y la Copa del Mundo.

Tras luchar casi un mes con su empeoramiento por el cáncer de colon que padecía e una infección pulmonar, Pelé perdió la vida el 29 de diciembre a los 82 años en Sao Paulo Brasil, y fue su hija quien dio a conocer el hecho lamentable que, de inmediato, conmocionó al mundo y se empezó a despedir a O'Rei.

Santos FC, club en el que jugó durante gran parte de su carrera, le prepara un homenaje al 'Rey', pues anunció que en 2023 modificarán su escudo, pondrá una corona en medio de las dos estrellas que tiene.

Pelé es considerado uno de los mejores jugadores en la historia, pues es el único que ha ganado tres Copas del Mundo, lo hizo en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

NACIONAL

1 diciembre

América hizo oficial el fichaje de Israel Reyes, quien llegó al Nido de Coapa como reemplazo de Bruno Valdez, quien apunta al Cruzeiro de Brasil.

El exjugador del Puebla le ayudará a las Águilas de Fernando Ortiz a buscar el decimocuarto título de Liga MX.

El joven defensa central jugó 20 partidos en el Apertura 2022, de los cuales en 19 fue titular. También metió tres goles, pese a que esa no es su función principal.

5 diciembre

Tras realizar trabajos de pretemporada en Barra de Navidad, Chivas se fue de gira a España, en donde tuvo dos juegos amistosos, le ganó al Getafe y perdió contra el Athletic Club.

Los rojiblancos recibieron la visita de Raúl González, un jugador histórico del Real Madrid y la Selección Española.

En esta etapa, el director deportivo Fernando Hierro y el entrenador Veljko Paunovic pudieron ver en acción a los jugadores del primer equipo y a los de las categorías inferiores.

Alexis Vega y Roberto Alvarado no estuvieron porque recibieron unos días de descanso tras participar en el Mundial de Qatar 2022.

6 diciembre

Cruz Azul anunció la ratificación de Raúl Gutiérrez, quien seguirá en la dirección técnica para el Clausura 2023.

El 'Potro' llegó a La Máquina como 'bombero' tras la salida de Diego Aguirre, pero gracias a los buenos resultados que entregó (seis victorias, dos empates y dos derrotas), la directiva celeste decidió renovarlo.

Cruz Azul terminó la Fase Regular del Apertura 2022 en la séptima posición de la tabla general y fue eliminado en las Semifinales tras caer contra Monterrey.

9 diciembre

Pumas anunció el fichaje de Sebastián Sosa, quien desea ser el portero titular en el equipo dirigido por Rafael Puente Jr.

El uruguayo es un viejo conocido de la Liga MX, pues antes de irse al Independiente de Avellaneda jugó con Pachuca, Morelia y Mazatlán FC.

La directiva de la UNAM adquirió un nuevo portero para meterle presión a Julio González, quien recibió 27 goles en 15 juegos del Apertura 2022.

11 diciembre

Cruz Azul anunció las reincorporaciones de Jordan Silva y Alexis Gutiérrez, quienes se ganaron la confianza del entrenador Raúl Gutiérrez durante la pretemporada.

El defensa central de 28 años jugó con La Máquina entre 2017 y 2019 y regresó a La Noria tras su paso por Tijuana, América y Querétaro.

El mediocampista de 22 años solo estuvo un año fuera de la institución celeste, en 2022 jugó en condición de préstamo con el Tapatío de la Liga de Expansión.

14 diciembre

César Arturo Ramos se convirtió en el cuarto árbitro mexicano en dirigir una Semifinal de una Copa del Mundo. El culichi de 39 años pitó el juego de Francia contra Marruecos.

De esta manera, empató a Marco Antonio Rodríguez como el árbitro mexicano con más apariciones en los Mundiales, con siete.

En Rusia 2018 dirigió tres juegos: Brasil vs Suiza (FG), Polonia vs Colombia (FG) y Uruguay vs Portugal (OF). En Qatar 2022 tuvo mayor protagonismo, pues impartió justicia en cuatro duelos: Dinamarca vs Túnez (FG), Bélgica vs Marruecos (FG), Portugal vs Suiza (OF) y Francia vs Marruecos (SF).

23 diciembre

Guillermo Ochoa fue anunciado como nuevo jugador del Salernitana de Italia, luego de que no renovó su contrato con el América.

El guardameta de la Selección Mexicana, de 37 años, tuvo destacadas actuaciones en el Mundial de Qatar 2022 y gracias a eso pudo regresar a Europa.

Hay que recordar que entre 2011 y 2019 jugó en Francia (Ajaccio), España (Málaga y Granada) y Bélgica (Standard Lieja).

23 diciembre

Los aficionados de Cruz Azul se ilusionaron luego de que la directiva reconoció el interés en el delantero Luis Suárez.

Sin embargo, el histórico atacante del Liverpool y Barcelona rechazó la oferta que le presentó La Máquina, que, tras no poder conseguir a un 'nueve' estelar, conservará a Iván Morales.

Luis Suárez actualmente juega en el Independiente de su natal Uruguay y según la prensa sudamericana será nuevo jugador del Gremio de Brasil.

26 diciembre

César Montes cumplirá su sueño de jugar en Europa. El exdefensa central del Monterrey estaba en el radar de varios equipos antes de que iniciara la participación de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022 y fue el Espanyol el que logró hacerse de sus servicios.

Es el sexto mexicano que juega en ese equipo. Germán Villa fue el primero, seguido por Juan Francisco Palencia, Taufic Guarch, Héctor Moreno y Diego Reyes.

INTERNACIONAL

8 diciembre

Real Madrid habría llegado a un acuerdo con el Palmeiras para hacerse de los servicios del joven brasileño Endrick Felipe.

Florentino Pérez está dispuesto a pagar hasta 72 millones de euros por el delantero de 16 años. Les tiene mucha confianza a los brasileños, recordando que en la actual plantilla están Éder Militão, Rodrygo y Vinicius Jr.

10 diciembre

Portugal fue eliminada en los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 tras perder contra Marruecos, que fue el 'Caballo Negro' de este certamen.

Youssef En-Nesyri acabó con el sueño que tenían Cristiano Ronaldo y compañía por ganar el trofeo de la FIFA.

El entrenador Fernando Santos fue criticado porque no puso a la leyenda viviente del Real Madrid como titular, lo metió al minuto 51, ya con el marcado en contra.

11 diciembre

El presidente de la confederación sudamericana, Alejandro Domínguez, dijo que en el Mundial de Qatar 2022 quedó demostrado que la Conmebol y la Concacaf se necesitan mutuamente.

La idea es que México, Estados Unidos y Canadá participen en la Copa América de 2024, para que lleguen con buen nivel a la Copa del Mundo de 2026, pues esas tres selecciones no participarán en las eliminatorias porque clasificaron automáticamente por ser las anfitrionas.

16 diciembre

Tras su participación en el Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo estuvo entrenando en las instalaciones del Real Madrid y luego viajó a Dubai, lo que hizo que aumentaran los rumores que lo colocan en el Al Nassr. El 'Comandante' está buscando nuevo equipo, pues rescindió su contrato con el Manchester United por roces con la directiva y con el entrenador Erik Ten Hag,

17 diciembre

Croacia venció a Marruecos en el partido por el Tercer Lugar del Mundial de Qatar 2022, con goles de Josko Gvardiol y Mislav Orsic.

Luka Modric fue ovacionado en el Estadio Internacional Khalifa, pues ese pudo ser su último partido con los Ajedrezados en un gran torneo, luce complicado que llegue a la Eurocopa de 2024 y más aún al Mundial de 2026.

30 de noviembre

Cristiano Ronaldo terminó con su etapa de jugar en Europa y emigró al Medio Oriente, pues será nuevo jugador del Al-Nassr, donde será el futbolista mejor pagado del mundo, ya que recibirá 214 millones de dólares por año; el contrato que firmó es de dos temporadas.

