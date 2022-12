Pelé: Carlos Reinoso recordó cuando O'Rei lo quería fichar para el Santos de Brasil

Lo quería en su equipo. Pelé murió, y tras su muerte, los personajes del medio futbolístico se rindieron ante Edson Arantes do Nascimiento, como el maestro Carlos Reinoso, quien recordó la vez que el astro brasileño lo quería llevar al Santos de Brasil, el equipo de sus amores.

“La verdad me daba miedo Edson en la cancha. Era algo diferente para un chavo como yo, cinco años menor que él, verlo platicar con él. Yo no me acercaba a él por temor, pero era un tipazo. Creo que le gustó como jugaba y él se acercó a mí, me invitó a ir al Santos de Brasil”, dijo el exjugador del América para TUDN.

Finalmente, Carlos Reinoso se dijo triste por la muerte de Pelé, a quien lo llamó 'hermano' y señaló que compartieron varios momentos juntos por el futbol. Además de que, como todos, se rindió por el nivel deportivo de O'Rei.

“Muy triste porque la vida desde chavo me llevó a compartir con él cosas más allá del futbol, como amigo, como hermano, como mi ídolo. Creo que todos los de mi época lo admirábamos y lo seguimos admirando como el más grande de la historia, pero más allá de eso, Edson fue un ser humano impresionante, un amigo de esos que quedan muy pocos en tu camino de la vida”.

