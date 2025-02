Arne Slot, entrenador de Liverpool, recibe sanción de dos partidos tras altercado con árbitros

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, fue suspendido el miércoles por dos partidos por su conducta hacia los árbitros después de un alocado derbi de Merseyside contra el Everton.

Slot admitió haber sido acusado de “haber actuado de manera inapropiada y/o haber usado palabras y/o comportamiento insultante y/o abusivo tanto hacia el árbitro del partido como hacia un árbitro asistente” después del empate 2-2 en Goodison Park el 12 de febrero, dijo la Asociación de Futbol.

Además de emitir una prohibición, una Comisión Reguladora independiente también multó a Slot con 70.000 libras (90.000 dólares), dijo la FA.

¿Por qué expulsaron a Arne Slot?

Slot recibió una tarjeta roja por su conducta después del partido y desde entonces ha dicho que lamenta sus acciones. El entrenador neerlandés pareció estrechar agresivamente la mano del árbitro Michael Oliver y hacer algunos comentarios al árbitro en medio del caos posterior al partido en el último derbi de Merseyside que se jugó en Goodison Park antes de que la antigua casa del Everton sea demolida al final de la temporada y el equipo se mude a un nuevo estadio.

James Tarkowski marcó el gol del empate para el Everton en el octavo minuto del tiempo añadido. Solo se concedieron cinco minutos de tiempo añadido, lo que quizás explique el descontento de Slot.

Slot fue una de las cuatro personas que recibieron tarjetas rojas después del juego, junto con su asistente, Sipke Hulshoff, y dos jugadores, Curtis Jones del Liverpool y Abdoulaye Doucoure del Everton, luego de su enfrentamiento que desató una pelea entre jugadores, entrenadores, auxiliares e incluso oficiales de policía se involucraron en los empujones y codazos.

Sanciones a los clubes

La comisión multó al Everton con 65.000 libras (82.000 dólares) y al Liverpool con 50.000 libras (63.000 dólares) por no “garantizar que sus jugadores y/o ocupantes del área técnica no se comportaran de forma inapropiada y/o provocativa tras el pitido final”.

Hulshoff también fue sancionado con dos partidos de suspensión y recibió una multa de 7.000 libras (9.000 dólares) por su conducta hacia un árbitro del partido antes de recibir una tarjeta roja y después de ser expulsado.

Esto significa que Slot y Hulshoff estarán ausentes del banquillo para los próximos dos partidos nacionales del Liverpool: los partidos de la Premier League en Anfield contra Newcastle el miércoles y Southampton el 8 de marzo.

Dos días después del derbi, Slot no reveló lo que dijo a los árbitros del partido. Sin embargo, dijo: “Las emociones me dominaron y, si miro hacia atrás, me encantaría hacerlo de otra manera. Espero hacerlo de otra manera la próxima vez”.

