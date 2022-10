La racha de ocho victorias consecutivas del Arsenal en todas las competiciones terminó con un empate 1-1 en Southampton, lo que dejó al equipo de Mikel Arteta con una ventaja de dos puntos en la Premier League el domingo.

El cuarto gol de la temporada de Granit Xhaka puso al Arsenal por delante en el minuto 11, el internacional suizo, disfrutando de su nueva posición de mediocampo ofensivo, convirtió un primer tiro con su pie derecho más débil después de un centro del lateral derecho Ben White.

El Arsenal tuvo muchas oportunidades de duplicar su ventaja, con Gabriel Jesus rechazando a los dos mejores, y Stuart Armstrong hizo pagar a los visitantes cuando remató un movimiento hábil y largo del campo de Southampton al correr hacia Mohamed Elyounoussi. -pelota y recortando un tiro que pasa al portero Aaron Ramsdale.

A Martin Odegaard le anularon un gol del Arsenal en el minuto 79 porque el balón estaba fuera de juego antes de que Kieran Tierney centrara para el mediapunta noruego.

El Arsenal llegó al juego después de haber ganado nueve de sus 10 partidos de liga, incluidos los últimos cuatro seguidos desde la derrota del 4 de septiembre ante el Manchester United. El Arsenal también había ganado cuatro seguidos en la Europa League.

El segundo lugar, Manchester City, presionó al Arsenal con una victoria por 3-1 sobre Brighton el sábado.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, sintió que su equipo contribuyó a su propia ruina en el St. Mary's Stadium.

“¿Quejas? No, no hay quejas”, dijo el español. “Esto es fútbol y creo que estuvimos muy, muy bien en la primera mitad y controlamos totalmente el juego y creamos grandes ocasiones que no logramos marcar.

“En la Premier League, desafortunadamente, cuando no haces eso cuando estás en la cima del juego, puedes pagar el precio. En la segunda mitad tuvimos algunas dificultades. Nos pusimos en problemas con la cantidad de regalos que teníamos, sobre todo en posesión, que no nos permitían controlar el juego como queríamos. Dejamos de hacer bien todas las cosas simples”.