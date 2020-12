Arthur sobre Lionel Messi y CR7: 'Cristiano Ronaldo es más accesible'

El debate sobre la rivalidad que existe entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no termina, y ahora fue el jugador de la Juventus, Arthur Melo, quien habló sobre los jugadores, pues compartió vestidor con La Pulga y ahora lo hace con CR7.

"Son campeones por encima de todo. En esto, Messi y Ronaldo son idénticos. Concentrados de principio a fin, siempre. Si marcan tres goles, inmediatamente piensan en el cuarto, nunca se desconectan, es impresionante y al mismo tiempo motivador, porque te empuja a dar lo mejor de ti", dijo el brasileño en el podcast Gringolanda.

"Comparado con Messi, Ronaldo habla más y es más accesible. Nunca retrocede si hay una necesidad de ayudar a un compañero y siempre le pone una determinación feroz. Entrena como un animal, no sabe de descansos y te anima a dar lo mejor de ti. También me dice qué comer, no deja nada al azar", añadió.

El mediocampista brasileño habló sobre su llegada a la Vecchia Signora, donde resaltó su relación con el entrenador Andrea Pirlo, quien le ayuda para mejorar dentro de la cancha, pues el ahora DT era un maestro en el centro del campo.

"Es alguien que conoce el futbol y los secretos de mi posición como pocos en el mundo. Conoce muy bien las sensaciones que se sienten en el terreno de juego y consigue sumergirse perfectamente en la cabeza del jugador. Hablamos mucho, me dice qué movimientos hacer y cómo mover el balón. Tengo que mejorar en balones largos, pero estamos trabajando en eso. Le estoy agradecido porque me está haciendo un jugador más completo, empujándome a mejorar", admitió.

