Así les fue a los mexicanos en Europa este fin de semana

Los embajadores mexicanos en el futbol europeo entraron en acción luego del parón por Fecha FIFA donde su gran mayoría se consagraron con la Selección Mexicana campeones de la Nations League.

Los jugadores más destacados de este fin con sus respectivos equipos fueron encabezados por Luis Chávez quien se mandó un golazo en la goleada del Dinamo Moscú, seguido de Johan Vásquez y Orbelín Pineda.

Chávez anota l CRÉDITO X:fcdynamo

Luis Chávez

El mediocampista del Dinamo Moscú se despachó con otro auténtico golazo en la goleada 5-1 ante Orenburg en la Liga Premier de Rusia partiendo como titular y saliendo de cambio al 77.

Johan Vásquez

El defensa del Genoa volvió a lucir fue titular y terminó jugando todo el partido; sin embargo, su actuación no fue suficiente para que su equipo cayera por la mínima ante la Juventus.

Orbelín Pineda

El mediocampista y exjugador de las Chivas, partió como titular en el AEK y PAOK, Pineda provocó el penal para abrir el marcador en el duelo; sin embargo, el cuadro griego terminó por ser remontado 3-2, Orbelín salió al minuto 78.

Santiago Gimenez

Santi Giménez no fue del once titular pero tuvo minutos en la parte complementaria entrando al minuto 55 y al 69’ tendría la más clara desde los once pasos pero terminó errar su disparo en la derrota 2-1 ante Napoli.

Santi Gimenez falla penal l CRÉDITO:AP

Raúl Jiménez

Raúl Jiménez volvió a Inglaterra luego de lucir con la Selección Mexicana pero esta vez su presencia como recambio, ingresó al minuto 70, no fue suficiente para evitar la eliminación del Fulham en la FA Cup ante Crystal Palace.

Stephano Carrillo

Stephano Carillo fue titular en las Semifinales de Copa con el Feyenoord Sub 21 donde el cuadro bicolor logró superar hasta la tanda de penales al Heerenveen. El exjugador de Santos no cobró ningún penal.

César Huerta

El exjugador de los Pumas entró de cambio pero no pudo con Anderlecht y terminaron sucumbiendo ante Brujas en la ronada de Playoffs.

Julián Araujo no tuvo acción con el Bournemouth al no ser convocado para el duelo ante Manchester City dentro de los Cuartos de Final de la FA Cup. Por su parte, César Montes tampoco fue tomado en cuenta y se quedó en la banca en la derrota del Lokomotiv Moscú ante Krylia Sovétov. Edson Álvarez y West Ham no tuvieron acción.

