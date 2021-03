Asistente no será parte del cuerpo técnico de la U Católica por resistirse a prueba de Covid-19

La Universidad Católica de Chile ha contratado al uruguayo Gustavo Poyet como su nuevo estratega, quien estará acompañado de su auxiliar Mauricio Taricco.

Sin embargo, de momento Taricco no podrá acompañar al técnico en el banquillo luego de que este se ha negado a realizarse los exámenes PCR para detectar el Covid-19 por considerarlos invasivos.

"Soy un enamorado de la libertad, estoy viviendo en Europa y para poder viajar necesito tomar varios aviones. Y para hacerlo tengo que hacerme el PCR y yo no estoy de acuerdo con hacérmelo", declaró Taricco en entrevista para TyC Sports.

Los test requieren introducir un hisopo en la nariz del paciente para cerciorarse de que esté libre de coronavirus, pero al no querer someterse a los estudios se le ha negado a Taricco la posibilidad de trabajar con la U Católica, situación que el asistente calificó de discriminación e incluso ya piensa en acciones legales.

"No estoy de acuerdo con la obligatoriedad de hacerme un test, que es invasivo. Que me prohíban trabajar lo veo como una discriminación. Mi intención era ser parte, yo trabajé siempre con Gustavo Poyet y tenemos una gran relación, pero ni yo ni mi familia estamos de acuerdo con todo eso. Me parece una injusticia total.

"Estoy pensando en hablar con mis abogados para ver si hay una posibilidad para que me dejen trabajar, que es un derecho básico del ser humano". sentenció.

