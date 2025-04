Asociación de Palcos 'amenaza' con tomar medidas jurídicas si Estadio Banorte no respeta contratos

A poco más de 13 meses del arranque del Mundial 2026, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte siguen sin saber si podrán ocupar sus asientos en el torneo.

Ante esta situación, Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, habló en exclusiva con RÉCORD y explicó que el grupo está buscando resolver el asunto mediante el diálogo. Sin embargo, aclaró que, en caso de que no se logre, tomarán medidas jurídicas.

Estadio Banorte en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

Además, subrayó que ningún miembro de la asociación busca conseguir "algo extra", pues únicamente desean que se cumplan sus contratos.

"Solo queremos lo que está escrito en nuestros títulos. Nosotros estamos convencidos de que nuestras leyes nos avalan y confiamos plenamente en ellas. Si al final del día, a través del diálogo no se logra algo, también tenemos otras formas (vías jurídicas) de poder exigir que se cumpla nuestro contrato. Que la justicia decida hacer valer una cláusula que está claramente establecida, no estamos pidiendo nada extra".

Fachada del Estadio Banorte | IMAGO7

Profeco recibe primera queja

Esta mañana, un palcohabiente interpuso la primera queja formal ante la Profeco debido a la falta de respuestas.

Ruano explicó que se trató de una medida individual y no de la asociación, por lo que su presencia solo fue con motivo de acompañamiento y apoyo.

"La asociación no intervino y no pidió nada por el momento. Fuimos en calidad de apoyo moral a un afiliado que interpuso un recurso. De momento no, pero no está descarta la idea (de sumarse a este individuo)".

Hay optimismo en encontrar una solución

Asimismo, Ruano aseguró que hay buena comunicación con el inmueble que albergará el juego inaugural, por lo que espera que las conversaciones lleguen a buen puerto.

"Tenemos buena comunicación con el estadio y esperemos que pronto se solucione, seguimos convencidos que a través del diálogo podremos obtener el reconocimiento de nuestros derechos. Todavía no nos han ofrecido nada. No es opción que nos ofrezcan dinero por nuestros boletos".

