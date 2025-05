Balacera en Brasil interrumpe entrevista de Coutinho en vivo

A través de un video, se pudo ver como en una entrevista al atacante brasileño, Philippe Coutinho, actualmente jugador del Vasco da Gama de Brasil, se escuchó al fondo múltiples detonaciones, el jugador tomo con tranquilidad la situación al igual que el entrevistador.

Al inicio de la entrevista todo marchaba según el plan, cuando el sonido de los disparos interrumpieron el momento.

⚠️ A reportagem da Globo flagrou o disparo de tiros próximo ao Centro de Treinamento Moacyr Barbosa.



No começo da tarde de quarta-feira, as gravações do Media Day do Vasco foram interrompidas por dois momentos por conta de tiroteios na região da Cidade de Deus, na Zona Oeste do… pic.twitter.com/jGOHfuq2Aw

