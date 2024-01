El Paris Saint-Germain se encuentra bajo la lupa tras revelaciones que sugieren que el club habría ejercido presión para que Lionel Messi ganara el Balón de Oro 2021. Según informes del medio francese, Le Monde, la directiva parisina liderada por Nasser Al-Khlaïfi, habría brindado regalos y viajes con todos los gastos pagados a Pascal Ferré, exeditor general de France Football, la revista que organiza los premios Balón de Oro.

Ferré ocupó el cargo de editor general hasta hace un año, momento en el que se unió al departamento de comunicación del PSG, lo que ha generado especulaciones y ha llevado a la apertura de una investigación judicial sobre el equipo de la capital francesa.

Las estrechas relaciones entre el periodista y el PSG no solo habrían influido en la obtención del Balón de Oro para Messi, sino también en la redacción de artículos favorables a los intereses del club en France Football.

La polémica surge en torno a la entrega del Balón de Oro 2021, donde Messi se alzó con su séptimo galardón con el 22% de los votos de la prensa especializada. La elección fue cerrada, superando apenas por un punto porcentual al delantero polaco del Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Durante su discurso de agradecimiento, Messi elogió a Lewandowski, indicando que debió haber ganado un año antes, cuando la gala fue suspendida por la pandemia de Covid-19. Estas declaraciones generaron cierta incomodidad en el delantero polaco, quien posteriormente recriminó en una entrevista que el discurso de Messi no fue sincero, ya que no votó por él en los premios The Best de la FIFA de ese año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIMO WERNER SE ACERCA AL TOTTENHAM; YA NO REPORTÓ CON EL LEIPZIG