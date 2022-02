Barcelona: Araujo se disculpó por provocación a gente del Español

El Derbi Catalán entre el Español y el Barcelona se vivió con gran intensidad tanto dentro como fuera de la cancha, pero hubo momentos en donde las emociones se desbordaron.

Un momento de tensión fue cuando el blaugrana Ronald Araujo se calentó contra la banca de los Periquitos realizando una seña con las manos que les decía que eran 'un equipo de segunda'.

El propio jugador reconoció que su acción fue producto de la intensidad del encuentro y se disculpó con un mensaje en sus redes sociales.

"Quiero pedir disculpas a toda la gente del Español por el gesto desafortunado que tuve esta noche. Todo ha sido fruto de la tensión vivida durante un derbi tan disputado como el de hoy. Me considero una persona respetuosa con las aficiones y clubes rivales; y por eso no me siento orgulloso con lo ocurrido", escribió Araujo en sus redes.

