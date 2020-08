Barcelona: Bartomeu admitió que no deja presidencia culé "por responsabilidad"

El presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu admite que no abandona su cargo "por responsabilidad" y afronta su último curso al frente del club con la idea de dejarlo todo "bien preparado y encaminado", después de una temporada atípica por el Covid-19 y que ha supuesto un retraso en el proyecto 'Espai Barça', de remodelación del Camp Nou.

En una entrevista que publica el diario Sport, Bartomeu comenta que la crisis del Covid-19 afecta "sobre todo" a los grandes equipos y recuerda que en el caso del Barça es "el club del mundo que más ingresa, por lo tanto el más afectado".

"No me voy por responsabilidad. En 2015 adquirí un compromiso con los socios. También hay un plan estratégico en marcha. Sería una irresponsabilidad que la junta se fuese ahora, porque no hay nadie que conozca mejor al Barça que los que estamos aquí", insistió.

En clave deportiva, Bartomeu admitió que el fichaje del delantero Lautaro Martínez se "ha parado" de mutuo acuerdo con el Inter y comentó la posibilidad de fichar a Neymar "es inviable".

"El club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos", informó.

