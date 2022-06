Barcelona: Cerrar fichajes, el objetivo del club tras la activación de las palancas económicas

El Barcelona tiene en mente la llegada de refuerzos que pronto podrían materializarse: el principal objetivo, Robert Lewandowski y gracias a que los blaugranas consiguieron activar las palancas económicas para generar ingresos, tendrían la posibilidad de concretar este fichaje.

Entre las ganancias producidas por la venta de los derechos televisivos, la venta del 49,9 por ciento de BLM (Barça Licensing and Merchandising) y el probable cierre de otro negocio como un nuevo patrocinio en la manga de la camiseta, los culés deberán procurar el ‘fair play’ salarial para reforzar su plantilla.

El deseo de Xavi Hernández está expuesto a la directiva: quiere reforzarse con jugadores de primer nivel y la mira continúa puesta en el delantero polaco, quien ha dejado en manifiesto la idea de salir del Bayern Munich, su actual club, aunque ahora ha pedido mesura para definir su futuro.

"Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia", declaró en entrevista para el diario Bild.

Pero Lewandowski no es el único en la lista de Xavi. También se habla de que tendría en mente reforzar sus laterales con dos jugadores del Chelsea: César Azpilicueta y Marcos Alonso; además del central Jules Koundé, quien actualmente está en el Sevilla.

Mientras tanto, el sueño de Xavi por tener a ‘Lewa’ bajo su mando deberá manejarse con discreción, ya que el propio delantero busca una resolución amena para ambas partes: "No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", añadió.

