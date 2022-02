Barcelona: Dani Alves, fuera de la lista del Barça para afrontar Europa League

El Barcelona ha decidido que Adama Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang y Ferran Torres sean los jugadores incorporados en el Mercado de Invierno que jueguen la Europa League, por lo que ha dejado fuera de la lista de inscritos a Dani Alves en cumplimiento de la normativa de la UEFA que solo permite inscribir a tres fichajes de invierno en la segunda competición continental.

El Barça incorporó a cuatro jugadores y, según el reglamento de la Liga Europa, sólo podía dar de alta en la competición a tres fichajes invernales.

Finalmente, Alves, de 38 años, ha sido el fichaje que ha sacrificado el técnico Xavi Hernández, que, además de los 24 jugadores del primer equipo, ha incluido a ocho jugadores del filial: Ilias Akhomach, Astralaga, Balde, Arnau Comas, Jandro Orellana, Pablo Páez Gavira 'Gavi', Alvaro Sanz y Arnau Tenas.

Además de Alves, Xavi no podrá contar con Ez Abde y Ferran Jutglà, dos jugadores del Barça B habituales en sus alineaciones, que no han podido ser dados de alta en la UEFA porque todavía no llevan dos años en el club.

