Barcelona: Dani Alves se ofreció para volver al Barça

El Barcelona se encuentra en una crisis, por lo que el lateral brasileño, Dani Alves se ofreció para regresar al equipo y ayudarlos a salir de la mala racha.

“Salí diciendo que cuando el Barca me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición, independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barcelona piensa que me necesita sólo tiene que llamarme”, mencionó Dani Alves en una entrevista con Sport.

Dani Alves tiene actualmente 38 años, aunque tras su salida del Sao Paulo, podría regresar al club; sin embargo, la directiva no ha dado una postura al respecto, ya que el Barcelona y Ronald Koeman estaría apostando por la juventud en su plantel.

El brasileño tuvo su etapa en el club Blaugrana durante el 2008 hasta el 2016, en los que obtuvo 23 títulos de sus 43 obtenidos en su carrera; no obstante, tras su salida del club español tuvo un pasaje por diversos equipos y actualmente se encuentra como agente libre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KOEMAN NO DESCARTA AL BARCELONA: 'PODEMOS ASPIRAR A LA LIGA'