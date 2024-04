¡Remontada y a la Final! Barcelona Femenil venció a Chelsea y defenderá su título de Champions League

Cuatro finales de Champions League Femenil consecutivas y cinco en seis años. Barcelona se ha confirmado como un equipo de época en el futbol femenino internacional y ahora nuevamente se confirmó como el rival a vencer en Europa, tras derrotar 0-2 a Chelsea en Stamford Bridge y sellar su pase a la Final para mantenerse en la defensa de su título.

Luego de perder la ida en casa por marcador 0-1, primera derrota como locales en cinco años, las blaugranas tuvieron el control del juego en el primer tiempo, en el que Aitana Bonmatí emparejó la eliminatoria al minuto 25 y firmó su quinto tanto del torneo.

Con la eliminatoria empatada, las Blues necesitaban un gol para poner nuevamente contra las cuerdas a las culés. Lauren James y Catarina Macario aparecieron más, pero el travesaño y Cata Coll con una estirada monumental mantuvieron la ventaja de Barcelona.

Para la segunda mitad, las visitantes apretaron más para encontrar ese segundo tanto que les diera calma, pero Chelsea también fue peligroso y otro disparo al palo de Sjoeke Nüsken ahogó el grito de gol en la afición inglesa. Fue entonces que llegó el revés para las de Emma Hayes, con la expulsión de Kadeisha Buchanan por doble amarilla.

Con diez futbolistas, para las londinenses fue más difícil soportar ante un Barça que adelantó líneas y apretó con más fuerza en busca del segundo gol. Fue nuevamente Aitana quien señaló el camino y forzó un penal al colarse con habilidad en el área.

Fridolina Rolfö, quien ha tenido una temporada complicada por una lesión que le negó más regularidad en el campo, no perdonó desde los once pasos y puso el 0-2 al 75'. Chelsea no se rindió tan fácil y mantuvo el asedio con miras a empatar el global nuevamente, pero con una mujer más en el campo, las blaugranas supieron soportar para sellar su boleto a Bilbao, donde se jugará la Final el próximo sábado 25 de mayo.

