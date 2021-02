Barcelona: Koeman advierte que tanta carga de partidos está 'matando' a los jugadores

El entrenadador del Barcelona, Ronald Koeman, destacó que físicamente "el equipo está muy fuerte" y no cree que le vaya afectar el desgaste de la Copa del Rey en su visita al Benito Villamarín.

"Físicamente el equipo ha mejorado. Si no, no se puede aguantar un partido cada tres días, con cuatro prórrogas y tantos viajes. Ha sido impresionante cómo hemos acabado las prórrogas. El trabajo desde la pretemporada ha sido impresionante y el equipo está muy fuerte", destacó en la previa.

No obstante, Koeman volvió a quejarse por la exigencias de un calendario que no da tregua: "Son doce partidos en lo que va de año y once seguidos fuera de casa con el de Copa del próximo miércoles. Ojalá FIFA y UEFA piensen en los jugadores para reducir el número de partidos. Es demasiado y este calendario los mata. Debemos parar esta situación".

Ante esta situación, el preparador holandés está en "comunicación permanente" con sus futbolistas para saber cómo se encuentran e intentar dosificarlos cuando llevan una gran carga de partidos.

