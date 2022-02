Barcelona: Kun Agüero reveló que sigue en el grupo de whatsapp de jugadores blaugranas

Para la temporada 2021-2022, Sergio 'Kun' Agüero fue fichado por el Barcelona, pero su aventura en el conjunto culé no duró mucho tiempo.

Y es que el argentino tuvo que dejar al Barcelona y al futbol después de que se le detectara un problema cardiaco; sin embargo, Agüero reveló que aún sigue en el grupo de whatsapp de los jugadores blaugranas.

"Sigo en el grupo de Barcelona también, no sé por qué no me sacaron", confesó el pampero en entrevista con Radio 10.

A pesar de que el Kun llegó al Barcelona para hacer pareja con su amigo y compatriota Lionel Messi, no dejó al equipo una vez que La Pulga emigró al París Saint-Germain y, hablando de Messi, Sergio no entiende las críticas Lionel por su juego ante el Real Madrid.

"Hablamos siempre y no solo con él, tenemos un grupo todavía con los chicos de la Selección. ¿Cómo van a matar a Messi los medios de Francia? Había jugado bien Leo ¿Estaban mirando el partido de espaldas? Leo siempre juega de 5 puntos para arriba", señaló.

