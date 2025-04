Barcelona logra sufrida victoria ante Leganés y acaricia LaLiga

Leganés no pudo repetir la dosis de la Jornada 17 ante Barcelona en casa y complica su situación en la lucha por la salvación. Mientras que los blaugranas se acercan al título de LaLiga.

Una barrida con precisión quirúrgica de Íñigo Martínez evitó el avance de Munir El Haddadi. El exculé vio adelanto a Wojciech Szczesny y se preparaba para empatar el juego, pero el cruce del zaguero arruinó las ilusiones de los locales.

Íñigo Martínez fue una pieza clave en la victoria | AP

Merecieron más los dirigidos por Borja Jiménez, que desde el primer tiempo plantaron cara a los catalanes y mantuvieron el empate sin goles. Sin embargo, en el arranque de la parte complementaria una desafortunada jugada puso el escenario cuesta arriba.

Tras un la recuperación de Gerard Martín en medio campo, Raphinha recibió por el costado izquierdo y mandó un centro peligroso en busca de Robert Lewandowski. El esférico no llegó hasta el polaco porque Jorge Saenz, en su afán de cortar el servicio, mandó el esférico al fondo de su portería.

🚨🇪🇸 GOAL | Leganes 0-1 Barcelona | Jorge Saenz (OG)



BARCELONA HAVE TAKEN THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/J9Wy6wY5ju

