Barcelona: Luis Suárez reveló malos tratos del club culé al salir del equipo

Uno de los movimientos más relevantes en el pasado mercado de pases en Europa fue la salida de Luis Suárez del Barcelona al Atlético de Madrid.

Una decisión que pocos entendieron dado que el uruguayo es el tercer máximo goleador histórico del club catalán y gran amigo de la figura del equipo, Lionel Messi; sin embargo, el propio uruguayo reveló lo mal que la pasó en sus últimos días como jugador del Barcelona, cuando incluso llegó a las lágrimas, tras ser separado del primer equipo.

"Uno tiene que aceptar cuando cumple un ciclo, pero fueron días de pasar llorando por la situación que me estaba tocando vivir, a disfrutar, volver a que te valoren como jugador, a que te quieran, a sentir cariño de un club (Atlético de Madrid), el cual me recibió a las mil maravillas y disfrutar esos días que fueron muy complicados hasta del día del debut y es un lindo recuerdo", confesó Suárez en entrevista con la Asociación Uruguaya de Futbol, después de la victoria que consiguió la Garra Charrúa ante Chile por las Eliminatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022.

"Es difícil porque era una mezcla de sensaciones, no sé si de tristeza, sino de cambiar de ciudad, por mi familia... Estuvimos seis años en un mismo lugar, no es fácil consolidarse en un equipo como Barcelona y tener la posibilidad de ir a un equipo como el Atlético de Madrid. Los mensajes del club de que buscaban solución para cambiar de aires no me lo tomé muy bien por las formas", añadió.

Además, El Pistolero habló de lo reconfortantes que fueron las palabras de su amigo Lionel Messi, tras darse a conocer su salida del club catalán.

"No me sorprendió porque lo conozco demasiado. Ya sabía el dolor que sentía (Messi) como lo dijo, las formas, sentir que te estaban echando; eso es lo que más duele. Llevaba seis años en el Barcelona y había otras manea de hablarme, de buena manera, pero no fueron buenas la formas y eso es lo que también a él le molestó", sentenció Suárez.

