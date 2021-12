Barcelona: Luuk de Jong irá a préstamo con el Cádiz, aseguran en España

Desde la llegada de Xavi se habló de una posible salida del holandés Luuk de Jong, quien no entró en planes del estratega español. Luuk tendría hechas sus maletas, pues su destino estaría en un equipo que lucha por evitar el descenso de en el campeonato español.

Según Mundo Deportivo, tanto Barça, Sevilla y Cádiz han llegado a un acuerdo para ceder a de Jong al cuadro amarillo.

Sería a un préstamo, Barcelona y Sevilla están de acuerdo de mandar al neerlandés al Cádiz, lo único que faltaría sería el ‘sí’ de Luuk de Jong.

De acuerdo con múltiples informes, todo indica que el aún futbolista del Barcelona no estaría de acuerdo en fichar por ese equipo, pues no pelea por puestos europeos y se encuentra en la zona del descenso, por lo que no sería bien visto por el holandés.

Luuk de Jong estaría dispuesto a dejar al club Blaugrana, siempre y cuando sea un proyecto más conveniente para él, sea en España o no.

