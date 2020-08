Barcelona: Neymar no será fichado próximamente por el conjunto culé

El regreso de Neymar al Camp Nou es un sueño muy lejano de concretarse, luego de que el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu reconociera que este año no intentarán fichar al brasileño.

En entrevista para Sport, Bartomeu mencionó cuáles eran las causas que obligaban a la institución catalana, especialmente orillados por la falta de ingresos debido a la pandemia.

"(El fichaje de Neymar) En esta situación es inviable. Tampoco el PSG lo quiere vender. El verano pasado lo intentamos con muchas ganas, pero este verano no habrá ningún intento. La situación es que el club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y para la temporada 2020-21 preveíamos ingresar mil 100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos", aseguró el mandatario.

Tampoco podrá ser posible la llegada de Lautaro Martínez debido a que el Inter de Milan decidió parar las negociaciones.

"El Barca ha hablado con el Inter de Milán de Lautaro durante varias semanas, pero las conversaciones están paradas de mutuo acuerdo con el Inter. La situación no invita a hacer grandes inversiones", dijo Bartomeu.

El mandamás blaugrana también habló sobre su permanencia en el club, a pesar de las dificultades que se le han presentado y los problemas con algunos referentes de la plantilla.

"No me voy por responsabilidad. En 2015 adquirí un compromiso con los socios. También hay un plan estratégico en marcha. Sería una irresponsabilidad que la junta se fuese ahora, porque no hay nadie que conozca mejor al Barca que los que estamos aquí", mencionó en la entrevista.

