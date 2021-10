Barcelona: Puyol reveló que le pasó lo mismo que a Koeman tras salir del Camp Nou

Después de perder el Clásico Español ante Real Madrid, Ronald Koeman fue atacado por aficionados en las afuera del Camp Nou.

Carles Puyol, exjugador del Barcelona, reveló que también le pasó lo mismo que el técnico neerlandes y aseguró que esos aficionados "no nos representan".

"A mi me pasó lo mismo que a Koeman al salir del Camp Nou, me asusté, esa gente no nos representa a los barcelonistas", mencionó el exdefensor en el torneo XAP en beneficio de la lucha contra el cáncer infantil.

Y es que una multitud no dejaba pasar al neerlandés, e incluso se subieron a su vehículo entre gritos y grabaciones.

