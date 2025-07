Barcelona refuerza su cantera y ficha a joya del futbol croata

El Barcelona sigue buscando reforzar su cantera con la incorporación de talento joven que pueda emerger a largo plazo. En los últimos años, ha repetido este ejercicio con jugadores como Noah Darvich o Mikayil Faye.

Según información de Fabrizio Romano, el club mandatado por Joan Laporta ha llegado a un acuerdo con el NK Kustosija de Croacia para el traspaso de Lovro Chelfi, que es considerado la nueva perla del futbol croata.

🚨🔵🔴 Barcelona have agreed deal to sign 18 year old Croatian midfielder Lovro Chelfi.



Chelfi was linked with Premier League move but he will join Barça U21 squad with agreement in place with NK Kustosija. pic.twitter.com/kOynoRZDbm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2025