Barcelona revivió el espíritu culé y pelea de manera feroz en España

El resurgimiento del Barcelona es una realidad. Los blaugranas sonríen y de la mano de un dotado Pedri volvieron a ganar, esta vez superaron al Sevilla en donde milita el mexicano Jesús Corona, y gracias a este resultado se colocaron directo en el subliderato de LaLiga.

Después de atravesar por un periodo de decadencia, Xavi Hernández y sus dirigidos volvieron a colocar a su equipo en el protagonismo, consiguieron recobrar su identidad y gracias a su constante esfuerzo ahora son segundos de la clasificación con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero por encima de los Colchoneros por diferencia de goles.

Amarrar el triunfo no fue tarea sencilla, pero la habilidad de Pedri hizo su trabajo y al 72’ aseguró los tres puntos. Con 18 años de edad, el mediocampista registró su octavo gol en 71 partidos con los blaugranas y su desenvolvimiento en la cancha rememora a un histórico del club: Andrés Iniesta, quien consiguió la misma cantidad de anotaciones a sus 21 años, en 139 juegos con el Barça.

“Pedri ya es un líder en el equipo con la pelota, por eso digo que me recuerda a Iniesta. Ya dije que es un jugador superlativo. Marca diferencias, también en el gol. Le animamos a que tire y, en el espacio-tiempo, es un jugador superlativo. No me sorprende. Maneja las dos piernas. Es un jugador que no tiene comparación", manifestó Xavi al término del encuentro.

Los elogios no dejaron de llegar para el juvenil y no es para menos, ya que ha demostrado madurez y liderazgo en su juego a pesar de su corta edad. Gracias a su intervención, el Barcelona hilvanó su sexta victoria en el torneo local y dejó atrás al Atleti, que ahora es tercero y al Sevilla, que cayó al cuarto puesto.

"Hay muchos tipos de liderazgo. Está el entrenador y luego están los capitanes, Ter Stegen, Pedri, que es un líder en el campo, etc. El liderazgo que tiene en el campo es extraordinario", expresó Hernández.

Mientras que en la ‘Xavineta’ todo es alegría, el Sevilla y ‘Tecatito’ no se quedaron con un buen sabor de boca. El tricolor entró de cambio al 67’, pero no consiguió evitar la derrota de los suyos y aunque se mantienen entre los primeros cuatro de la tabla, deberán reconciliarse con la victoria de manera pronta, ya que registran cuatro juegos consecutivos sin ganar.

