Barcelona: Xavi confirmó que Pjanic se mantendrá en el equipo

El futuro de Miralem Pjanic en el Barcelona ya está definido, y es que en la conferencia de prensa previo al partido ante el Rayo Vallecano, Xavi Hernández confirmó la permanencia del mediocampista bosnio para esta temporada.

El estratega blaugrana dio a conocer que Pjanic lo convenció durante la pretemporada, sumándolo de esta manera, a la lista de medios que tiene contemplado para cubrir la posición de Sergio Busquets.

"Me ha convencido y se queda con nosotros. Para el centro del campo tenemos a Busquets, Pjanic, Kessié, Frenkie o incluso Sergi Roberto puede adaptarse en esa posición", mencionó Xavi Hernández.

Sin embargo, el Barcelona aún puede tener bajas en la media cancha, y es que al no poder registrar a sus refuerzos, Kessié podría abandonar la institución a pesar de haber llegado hace unos meses, es por ello que actualmente se encuentran buscando que Frenkie de Jong salga para poder contar con sus refuerzos.

Cabe recordar que hace un par de semanas se confirmó que Nico salió del club en calidad de préstamo rumbo al Valencia, por lo que Xavi no podrá contar con él a pesar de considerarlo como el futuro del equipo.

"Me vino él hace tres semanas. Le insistí que siguiera porque tendría minutos. Nico me gusta. Pero hace unos días volvió y me dijo que había un equipo donde jugaría. Ha sido valiente y se va a Valencia. Espero que vuelva más maduro porque debe ser importante para el futuro del Barça", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BALÓN DE ORO: REVELARON LISTA DE LOS 10 PORTEROS NOMINADOS AL TROFEO LEV YASHIN