Barcelona: Xavi negó amaño entre Getafe y culés para asegurar el empate

Xavi Hernández le cambió la cara por completo al Barcelona desde su llegada, y es que a pesar de no conseguir un trofeo con los culés, el estratega español los llevó al segundo lugar de la tabla general a pesar de tener una mitad de temporada para el olvido.

En el último partido como visitante de la temporada, los blaugranas y los madrileños igualaron sin goles. El resultado le convenía a ambos, pues los catalanes aseguraron el segundo puesto, mientras que el Getafe se olvidó de cualquier posibilidad de descenso.

Ante esta situación, el técnico de los culés negó en conferencia de prensa que hubiera un acuerdo entre ambos equipos previo al partido para no hacerse daño, como lo señalaron en los medios de su país.

"Hemos ido a ganar el partido. El Getafe nos ha apretado mucho en la primera parte, no tanto en la segunda. Nos ha faltado atacar mejor. El resultado nos favorecía a los dos, es una realidad, y eso te hace aflojar pero de ahí a hablar de 'biscotto', para nada", dijo.

Asimismo, Xavi destacó que se cumplieron los objetivos que se trazaron cuando llegó al banquillo del equipo, aunque mencionó sentirse apenado por no levantar un trofeo con el club de sus amores.

"Lo hemos cubierto. Con la situación que teníamos en noviembre, creo que podemos estar satisfechos. Hoy hemos sido más pulcros, pero nos ha costado generar en ataque. Hoy necesitábamos el punto. No ha sido un partido brillante, pero cubrimos los objetivos. La pena es que no hemos conseguido ningún título, yo tenía esa ilusión y ese objetivo no lo hemos cumplido. Pero nos hemos metido en Champions y en la Supercopa", declaró.

Xavi finalizó hablando de la planeación que tendrán en el verano con el fin de competir nuevamente por títulos. También tocó el tema de algunos de las salidas de algunos jugadores, entre ellas Riqui Puig, quien no ha encontrado regularidad con los catalanes.

"El diagnóstico que hemos hecho es muy claro, ahora toca volver para competir por títulos. Y de Riqui y de otros nombres hablaremos estas semanas y lo hablaremos con ellos, seremos claros. Debemos saber ya la planificación económica para intentar ser más competitivos. Lo hemos sido en LaLiga para ser segundos y estar en 'Champions' pero este es un objetivo de mínimos. Hay que competir por títulos", sentenció.

