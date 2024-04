¿Después del Clásico? Barcelona ya tiene fecha para anunciar a Rafa Márquez como técnico

Están por cumplirse tres meses desde que Xavi Hernández anunció su salida del banquillo de Barcelona al final de la temporada. Fue después de la derrota 5-3 ante Villarreal en LaLiga que el estratega dijo que no cumpliría su contrato con los blaugranas hasta el final y que dejaría al club en verano. En su momento, se pensó que podría cambiar su decisión por la mejora en los resultados, pero tras la eliminación en Champions League luce difícil que sea así.

En ese contexto, Rafael Márquez se ha posicionado como el candidato preferido para tomar las riendas del primer equipo. De acuerdo con la prensa español, si bien el mexicano no tiene tanta experiencia europea, conoce el ADN blaugrana y sería una apuesta a bajo costo, pues además que no implicaría traer un estratega de juega, sabe trabajar con los jóvenes y no habría necesidad de armar una plantilla con refuerzos millonarios.

Al respecto, el reportero José Álvarez Haya aseguró que está por anunciarse después de El Clásico el próximo domingo 21 de abril. Precisó que el resultado en el encuentro contra Real Madrid no tendría influencia en la decisión de la directiva. "El club tiene claro que es el que conoce a los jóvenes, económicamente el que se adapta. No hay ninguna estrella en el mercado y por lo tanto Márquez es la excepción".

"La OPCIÓN RAFA MÁRQUEZ está cerca de CERRARSE". "Podría ANUNCIARSE incluso después del CLÁSICO". Información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/e8HELrNeaP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 18, 2024

Con esta información, estaría descartado Hansi Flick para apostar por un proyecto comandado por el excapitán de la Selección Mexicana, que dirige a Barcelona Atlètic desde junio de 2022. En su primera temporada terminó en la cuarta posición, pero en los play-offs del ascenso quedó eliminado contra Real Madrid Castilla. Mientras que en lo que va de la actual campaña tiene a su equipo en la segunda posición de la clasificación, a seis puntos de Deportivo la Coruña.

