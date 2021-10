Bartomeu defendió su gestión en Barcelona: 'Dejar ir a Messi si fue una mala decisión'

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, rompió su silencio para defender su gestión al frente de la entidad Blaugranas en sendas entrevistas concedidas a 'Mundo Deportivo' y 'Sport'. Estas fueron sus mejores frases.

"La gestión ha sido seria y responsable. No lo digo yo. Lo dice LaLiga, la UEFA y Forbes, que nos valoró como el club más valioso, pero la pandemia redujo los ingresos drásticamente. El club no está en quiebra ni es insolvente. Eso no es verdad. Sin Covid-19 habría perdido sólo 50 MDE en la temporada 2020-21", explicó.

"Yo como presidente hice todo lo posible, todos los esfuerzos, para que Messi no se fuera del club. Pensaba que era bueno para el Barça y para él mismo que siguiera con nosotros. Este verano lo han dejado marchar y esa sí que me parece una mala decisión, agregó.

"En diez años se han ganado veintidós títulos, las secciones han ganado más títulos que nunca y hemos dejado el mejor equipo femenino del mundo, con ese triplete... Y han salido montones de jugadores de nuestro futbol base. Esa es nuestra herencia", sentenció.

