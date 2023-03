Bayern Munich, a punto de despedir a Julian Nagelsmann; Thomas Tuchel apunta al banquillo bávaro

El Bayern Munich podría estar a punto de cambiar de entrenador para la recta final de la temporada.

Los campeones alemanes estuvieron a punto de despedir a Julian Nagelsmann y reemplazarlo con Thomas Tuchel, según informes en Alemania el jueves.

Tanto la revista Kicker como el tabloide alemán Bild informaron que el Bayern estaba poniendo fin al período de Nagelsmann a cargo después de la derrota del equipo por 2-1 ante el Bayer Leverkusen en la Bundesliga el domingo.

Esa derrota dejó al Bayern en el segundo lugar, un punto detrás del Borussia Dortmund antes del choque de equipos en Munich el 1 de abril.

El club no ha comentado oficialmente. The Associated Press ha pedido comentarios al Bayern.

Kicker informó que el Bayern está en contacto con Tuchel y que se espera que el entrenador alemán se una el viernes o el sábado. Tuchel llevó al Chelsea al título de la Liga de Campeones en 2021 y anteriormente entrenó al Paris Saint-Germain y al Dortmund.

El Bayern se enfrentará al Manchester City en los cuartos de final de la Liga de Campeones el 11 de abril.

