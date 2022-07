Bayern Munich: Oliver Kahn reveló que se plantearon internamente fichar a CR7

Cristiano Ronaldo está en busca de dejar al Manchester United, pues el portugués quiere jugar la Champions League la próxima temproada. Esto ha provocado que el agente de CR7, Jorge Mendes, ofreciera al jugador a distintos equipos europeos, siendo uno de ellos el Bayern Munich, quien perdió a su delantero este mercado de verano.

Sin embargo, el director general del conjunto bávaro, Oliver Kahn, descartó el fichaje debido a que no encaja con la filosofía del club, no sin antes revelar que sí fue un tema discutido internamente en el equipo.

"Hemos hablado sobre este asunto, sino no haríamos bien nuestro trabajo. Pienso que Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más grandes que jamás ha existido en el planeta. Pero llegamos a la conclusión de que, a pesar de toda la estima que le tenemos, no habría encajado en nuestra filosofía en este momento", dijo el exguardameta en entrevista con el diario Bild.

Esta no es la primera ocasión en la que Kahn habla sobre el astro portugués, y es que incluso antes de que Lewandowski fuera traspasado al Barcelona, el alemán comentó que Ronaldo no entraba en los planes de Julian Nagelsmann, por lo que no harían el intento de ficharlo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, reportó esta semana con el Manchester United para definir su futuro en el club. El estratega de los Red Devils, Erik ten Hag, quiere mantenerlo en el equipo, no obstante, el futbolista busca jugar su torneo favorito, la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR: ENFRENTARÁ JUICIO EN ESPAÑA UN MES ANTES DEL MUNDIAL DE QATAR 2022