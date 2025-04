Bellingham y su mensaje previo al Real Madrid vs Arsenal: “Estamos entusiasmados con la remontada”

Jude Bellingham habló previo al duelo de Vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Arsenal y aseguró que irán por la remontada en el Santiago Bernabéu.

“No puedes entrar en un partido como este sin estar al cien por ciento. Estamos entusiasmados con la remontada y deseando que llegue el momento”, dijo el ‘5’ Merengue.

Champions League l CRÉDITO:AP

Con nuevo aprendizaje

El mediocampista inglés aseguró que no pueden salir a la cancha de la misma forma que en el Emirates Stadium: “Hay que entender lo que requiere el partido, hay muchas cosas. No es un solo aspecto, no dimos lo mejor de nosotros”.

“Cuando pierdes ves el partido muchas veces y sabemos que lo podemos hacer mejor. Una cosa es perder y otra es no aprender. Debemos hacerlo para mañana”, catapultó Bellingham.

Bellingham l CRÉDITO:AP

El número 12

Jude Bellingham afirmó que será importante la afición y aseguró que impulsará al equipo: “Los aficionados son fundamentales. Crean un ambiente increíble. La energía dentro del estadio es contagiosa y damos lo mejor de nosotros mismos”.

“Significa mucho para nosotros. No hay que pedirles que hagan nada más de lo que ya han hecho. Son el jugador número 12. Ahora depende de nosotros hacer que se sientan orgullosos”, compartió el inglés.

Real Madrid por la remontada l CRÉDITO:AP

