Benzema se despidió de Zidane: "Gracias hermano por lo que me has aportado"

Merci Frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel...

Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es.

See you... #ZZ #legend #king pic.twitter.com/wkM9kNDJcC

— Karim Benzema (@Benzema) May 27, 2021