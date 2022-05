El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis español, afirmó sobre las opciones de su equipo de meterse en la Liga de Campeones, para lo que debe ganar los dos últimos partidos y que el Sevilla pierda los suyos, que "el deseo es sumar tres puntos" el domingo ante el Granada "y ver hasta dónde se puede llegar".

El técnico verdiblanco dijo este sábado en rueda de prensa que es consciente de que "clasificar para 'Champions' no depende" sólo de los resultados del Betis, aunque reconoció que "el vestuario está pendiente de los dos partidos" que debe jugar y "todo lo demás son especulaciones".

El chileno advirtió de que el Granada, que visita el Benito Villamarín en esta penúltima jornada, "es un equipo que saca resultados" últimamente, después de haber "bajado la cuota de goles recibidos", por lo que será "un rival complicado" de batir.



También dejó claro que "la temporada no está terminada", por lo que este domingo piensa "colocar el mejor once inicial disponible" aun sin renunciar a las "muchas rotaciones que ha habido durante todo el año, sin nombres fijos", porque "no es sólo el que inicia el partido, sino que los cinco cambios también son importantes".

Pellegrini comentó que el mediapunta francés Nabil Fekir "ha jugado muchos partidos" esta temporada, "pero está físicamente bien", y destacó que, aunque "todos los jugadores tienen algún partido mejor y otros peor", el campeón del mundo galo "siempre es un aporte muy importante".

El preparador andino consideró que la mejoría en defensa del Betis ha sido "un factor importantísimo" en la buena campaña de los verdiblancos, cuyas "estadísticas indicaban que antes había una media de 60 goles" encajados por temporada, "y así era difícil sumar muchos puntos".

"La parte defensiva es el trabajo coordinado que involucra a todos los jugadores en recuperar el balón y perderlo menos. Un equipo que quiere ser campeón debe bajar de los 30 goles. Nosotros ya hemos bajado de 60, después de 40 y ojalá la próxima temporada sigamos bajando más", concluyó Pellegrini.

