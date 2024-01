Betis prepara homenaje a Andrés Guardado contra Barcelona

El momento del adiós llegó para Andrés Guardado y Real Betis, que después de casi siete temporadas seguirán caminos diferentes. Después de una larga carrera en Europa, el mediocampista volverá a la Liga MX para jugar con León, que esta semana confirmó el fichaje del jugador y espera recibirlo entre lunes y martes.

Desde la confirmación de la salida de Guardado, las redes sociales del club andaluz se han llenado de publicaciones para honrar la carrera del 'Principito', quien durante sus temporada con Betis se convirtió en capitán y uno de los favoritos de la afición. Por ello, el equipo planea hacerle una despedida en el Estadio Benito Villamarín el próximo domingo 21 de enero.

En el marco de la Jornada 21 de LaLiga, los béticos recibirán a Barcelona en punto de las 11:30 horas del centro de México. "El Villamarín se llenará este domingo para homenajear a Andrés Guardado. Este Principito merece que coreen su nombre. Todos en pie para despedirle. Te esperamos", escribió el equipo en X, antes Twitter.

El Villamarín se llenará este domingo para homenajear a Andrés Guardado. Este Principito merece que coreen su nombre. Todos en pie para despedirle. Te esperamos.#Pr1ncipit8 pic.twitter.com/RrJGDQsHh5 — Real Betis Balompié (@RealBetis) January 19, 2024

De momento no se han dado mayores detalles sobre el tipo de homenaje que se realizará para el exjugador de la Selección Mexicana. Sin embargo, será la oportunidad que tendrán los seguidores béticos, quienes reaccionaron con tristeza a la marcha del mediocampista, para decirle adiós al mexicano y agradecerle lo que hizo con su equipo.

Ya se despidió de la directiva

Previo al homenaje que se realizará en el estadio con la afición, la directiva de Betis le organizón una despedida especial a quien es considerado una leyenda del club. El también legendario del equipo, Joaquín; la familia de Andrés, y todo el plantel del equipo estuvieron en el evento en el que, a manera de protocolo de despedida, Guardado entregó el gafete de capitán a Nabil Fekir.

"Espero que dentro de unos años, cuando la gente se acuerde de mí, diga Andrés Guardado es uno de los nuestros, porque me siento así. Soy bético de toda la vida, desde chiquitito (bromeó), y quiero mucho al club, a la ciudad y a la afición. Para mí no es fácil tomar esta decisión por todo lo que representa, pero esto no es un adiós, es un hasta luego; estoy segurísimo", fueron las palabras de despedida de Guardado, que al final del evento fue abrazado y cargado por todos sus compañeros.

