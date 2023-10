Kevin Prince Boateng, exjugador del FC Barcelona, compartió algunas anécdotas y revelaciones humorísticas sobre su paso por el cuadro azulgrana en el podcast de Rio Ferdinand. Entre las confesiones, destacó una "gran mentira" que dijo durante su estancia en el LaLiga relacionada con Lionel Messi.

Durante la entrevista, Boateng, de manera jocosa, recordó su respuesta a una pregunta sobre quién era el mejor jugador del mundo cuando jugaba en Las Palmas. En aquel entonces, afirmó: "De este mundo, Ronaldo; de la galaxia, Messi." Además, mencionó que su equipo favorito era el Real Madrid. Sin embargo, cuando fichó por el Barcelona, cambió su respuesta y afirmó que su club favorito era el Barcelona y que Messi era el mejor del mundo. Esta incoherencia entre sus declaraciones pasadas y presentes fue una de las "grandes mentiras" que confesó haber dicho en tono humorístico.

“Lo siento por los aficionados del Barça, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo. Pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría. Messi era el capitán, pero no hablaba mucho en el vestuario”, sentenció.

Boateng, quien se retiró recientemente del fútbol profesional, solo jugó cuatro partidos (con un total de 303 minutos en el campo) durante su breve paso por el Barcelona y recibió una tarjeta amarilla.

El exfutbolista también elogió tanto a Cristiano Ronaldo como a Lionel Messi, destacando que ambos son capaces de marcar goles en cualquier liga del mundo. Asimismo, compartió una anécdota en la que Messi le preguntó sobre la dificultad de marcar en Italia, ya que en ese momento Ronaldo estaba en la Serie A. Boateng le aseguró a Messi que él marcaría goles dondequiera que jugara debido a su excepcional calidad.

En cuanto a la rivalidad entre Messi y Ronaldo, Boateng señaló que aunque se respetan mutuamente, existe una competencia sana entre ellos. "Ellos se respetan mucho, pero puedes ver que había cierta rivalidad. Messi me preguntó si era difícil marcar en Italia porque Ronaldo estaba allí", compartió Boateng.

