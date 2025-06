Brasil lanza dardo a clubes europeos: ‘Dijeron que íbamos al Mundial solo a divertirnos’

Los clubes brasileños han sido una de las gratas revelaciones en lo que va del Mundial de Clubes 2025, pues los cuatro equipos participantes (Flamengo, Palmeiras, Botafogo y Fluminense) clasificaron a los Octavos de Final pese a las predicciones.

Para muchos, el torneo estaba destinado a ser dominado con comodidad por los integrantes de UEFA, sin embargo, han habido grandes sorpresas como la eliminación del Atlético de Madrid.

Flamengo venció 3-1 al Chelsea | AP

Brasil lanza mensaje a Europa

Aprovechando la situación, la Confederación Brasileña de Futbol hizo una publicación en redes dirigida a los clubes, medios de comunicación y aficionados europeos, asegurando que “caminaron sobre ellos” cuando solo iban a “divertirse” al torneo.

“Dijeron que íbamos al Mundial a divertirnos… así que fuimos, pero a caminar sobre ellos.

“Esto es BRASIL con S. De Samba. De Sudor. De Sueños. Sin miedo. Sin frenos. Sin límites. Puede que lo hayan olvidado…pero hicimos que el mundo lo recordara. ESTO ES BRASIL”.

Diziam que a gente ia pro Mundial a passeio… então a gente foi.

Mas pra passear em cima deles.



Pode avisar: aqui é BRASIL com S.

De Samba. De Suor. De Sonho.

De Sem medo. Sem freio. Sem limites.



Eles podem ter esquecido… mas a gente fez o mundo lembrar.

THIS IS BRASIL 🇧🇷… pic.twitter.com/ujAVplUHZI

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 26, 2025