Bruno Fernandes sobre el futuro de CR7: 'Puede que sepa una cosa o dos'

Sabe algo que otros no. El futuro de Cristiano Ronaldo sigue en al aire a pocos días de terminar el mercado de fichajes, y Bruno Fernandes, compatriota y compañero de Cr7 en el Manchester United, alimentó los rumores.

Y es que se sabe que el Comandante habló con la directiva Red Devil para pedir su salida, pues no quiere jugar la Europa league y sí la Champions League, y ahora Fernandes señaló que él sabe algo, que los otros no, aunque no confirmó si sigue o se va, pues no le toca decir esa noticia.

“Hay mucha especulación. Puede que sepa una cosa o dos, pero no seré yo quien lo diga. No sé cuál es su futuro, si va a seguir o se va a ir” dijo Bruno Fernandes para la prensa de Inglaterra.

Cabe recordar que, en el juego ante Liverpool, Cristiano Ronaldo ingresó hasta el minuto 66 al campo, pero lo hizo con cara de pocos amigos y hasta hizo gestos cuando le tuvo que dar la mano a Rashford al ingresar.

Por lo mientras, el portugués ha sido rechazado de equipos como el Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid, por decir algunos.

