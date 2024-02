"Cada verano engordaba cuatro o cinco kilos": Eden Hazard sobre su paso por Real Madrid

El exjugador del Real Madrid, Eden Hazard, confesó este lunes que durante su etapa en el cuadro blanco “cada verano engordaba cuatro o cinco kilos, porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses” en la temporada, al mismo tiempo que reveló que “solía beber una o dos cervezas después de los partidos”.

En declaraciones al podcast The Obi One Podcast, de su excompañero John Obi Mikel, el mediocampista belga confesó que no llegaba en la forma física esperada.

"Es verdad que llegaba fuera de forma. Cada verano engordaba cuatro o cinco kilos, porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre", declaró.

El exfutbolista expresó que durante sus vacaciones estivales no le podían pedir que hiciera “nada” de trabajo físico, ya que eran semanas para “estar con la familia, ir a la playa”.

"No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al futbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra" compartió.

"Could you have done anything differently at Madrid?" : pic.twitter.com/2TYqYhpLP4 — (@OneJoblessBoy) February 19, 2024

