Calhanoglu criticó a Zlatan Ibrahimovic: "No contribuyó en nada al campeonato del Milan"

El AC Milan rompió una sequía de 11 alos tras conquistar el título de la Serie A, uno de los jugadores más representativos de este equipo fue Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, Hakan Calhanoglu, consideró que el sueco no era merecedor de la medalla de campeón, aunque siempre quiere ser el centro de atención.

No contribuyó en nada al campeonato del AC Milan; casi nunca jugó. Él hace todo lo posible para atraer la atención de los fans. Es un hombre de 40 años, no tiene 18. Pero le gusta ser siempre el centro de atención", sentenció el jugador turco en entevista para Tivibu Sport.

El mediocampista fue centro de burlas en Italia, luego de que en la temporada en que fue rossonero, el Inter de Milan se quedó con el scudetto, por lo que fichó con el eterno rival y el Milan resultó ser campeón ya sin el turco. Al respecto, Calhanoglu comparó a los dos equipos.

"Adaptarme al nuevo equipo ha sido difícil. Pero era una gran oportunidad para mí. No ganamos el título y lo hicieron mis ex compañeros. Hay quién me echa la culpa a mí de ello incluso", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:JUVENTUS: PAUL POGBA ULTIMA DETALLES PARA VOLVER CON LA VECCHIA SIGNORA