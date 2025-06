Calor 'obliga' a suplentes de Dortmund a ver partido vs Sundowns en el vestidor

El clima sigue dando de qué hablar en el Mundial de Clubes, en esta ocasión, afectó el partido entre Mamelodi Sundowns y Borussia Dortmund.

El encuentro se llevó a cabo en Cincinnati, Ohio, con temperaturas que alcanzaron los 31 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 36.

Guirassy con una toalla fría en la cabeza y tomando agua | AP

Esto provocó que el conjunto alemán tomara una decisión inédita, ya que los suplentes se quedaron en el vestidor y desde ahí observaron el primer tiempo del partido para evitar los rayos del sol.

Fue el propio club el que compartió esta información y publicó una imagen de los jugadores sentados en el vestuario viendo el juego en televisión.

En el complemento, la banca ya estaba cubierta por la sombra del estadio y los futbolistas salieron a tomar sus lugares sin complicaciones.

Our subs watched the first half from inside the locker room to avoid the blazing sun at TQL Stadium – never seen that before, but in this heat, it absolutely makes sense. 🥵 #FIFACWC pic.twitter.com/5GYtMER1fQ

— Borussia Dortmund (@BVB) June 21, 2025