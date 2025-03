Carlo Ancelotti arremete nuevamente contra el apretado calendario de Real Madrid

Apenas concluyó el Derbi ante Atlético de Madrid en la Champions League y Real Madrid ya tiene que enfocarse en LaLiga. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no tendrá ni 72 horas de descanso previo al compromiso ante Villarreal, algo que para el estratega italiano es inconcebible.

Para la Temporada 2024-25, entre el torneo de la UEFA, el de liga, la Copa del Rey, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes en su nuevo formato, los Merengues pueden disputar hasta 72 encuentros. Por ello, desde inicios de la campaña, Ancelotti se ha quejado de esta situación.

El estratega italiano se quejó del calendario | AP

Ancelotti arremete contra el poco descanso para Real Madrid

“Está siendo una temporada estresante y es por el calendario. Desde enero no hemos parado ni un momento, jugamos cada tres días... el de mañana puede ser el partido 21-22. Es demasiado; incluso para mí, que no juego", fueron las palabras del técnico en conferencia de prensa.

Señaló que preparar un partido cada tres días no es sencillo y enfatizó que quienes hacen el calendario se preocupan poco por el bienestar de los futbolistas. "Porque preparar un partido cada tres días; los jugadores no tienen tiempo para recuperar. No se puede. Pero es lo que hay”.

“No lo entiendo, lo mínimo son 72 horas; se prioriza el dinero, los derechos de televisión... no la recuperación de los jugadores”, enfatizó Ancelotti, quien aceptó que podría detenerse, pero no lo hará porque disfruta lo que hace.

Los Merengues tienen un calendario pesado esta temporada | AP

¿Cuáles son los próximos juegos de Real Madrid?

Este sábado, los Merengues visitan al Submarino Amarillo y posteriormente tendrán el descanso de la Fecha FIFA antes de recibir a Leganés el sábado 29 de marzo. Tres días después se medirá ante la Real Sociedad en el encuentro de vuelta de la Copa del Rey.

Posteriormente llegará el compromiso ante Valencia, el sábado 5 de abril y tres días más tarde el compromiso de ida ante Arsenal en Cuartos de Final de la Champions League y de seguir avanzando en el torneo continental, la carga de juegos no disminuirá.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: ¿Qué necesita la Selección Argentina para ser el primer clasificado del torneo?

Carlo Ancelotti señaló que no han tenido un buen descanso | AP