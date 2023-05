Carlos Tévez defiende a Messi del PSG: 'No pueden tratar así a un jugador como él'

La relación entre Lionel Messi y el PSG llegó al punto de no regreso. El argentino ya anunció que no renovará con el club y el equipo lo ha borrado de su tienda oficial y su publicidad de París. Ahora el excompañero del argentino Carlos Tévez asegura que el club se equivocó.

En entrevista para TyC Sports, el exdelantero argentino aseguró que el París St. Germain se equivocó en la forma de como trató al Campeón del Mundo desde que llegó.

"Ya sea por el Mundial o por otra cosa, el PSG no puede tratar así a un jugador como él. Yo jugué contra el PSG cuando estaba en el Manchester United y estaban en la mitad de la clasificación. Podemos decir mil cosas de un club que no lo cuidó desde el primer momento que llegó, porque así pasó".

De la misma manera, el argentino habló sobre las disculpas que pidió Messi tras ser suspendido por el club por haber viajado sin permiso a Arabia Saudita con su familia.

"Si me dijeran, siendo campeón del mundo, que tenía que disculparme por viajar cuando estaba libre, entonces viajaría a Rosario y me quedaría allí bebiendo. Me tendrían que disculpar, solo que Messi pone al club por delante de todo. Me quito el sombrero ante él", finalizó Tévez.

