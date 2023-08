Carlos Tevez recordó a Maradona en su presentación como técnico de Independiente

Carlos Tevez fue presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo director técnico de Club Atlético Independiente; el club argentino inició este semestre comprometido con la lucha por la permanencia debido a su promedio en la Liga de Argentina y decidió llamar al 'Apache' para intentar mantener la permanencia del equipo en Primera División.

Luego de que Ricardo Zielinski renunciará a su cargo como entranador, después de la derrota ante Colón en la Copa de la Liga, el Rojo tomó de la desición de llamar a un ídolo de Boca Juniors como lo es Carlos Tevez, quien debutó como técnico en el equipo de Rosario Central.

Luego de 1000 días de la muerte de Diego Armando Maradona, al 'Apache' lo cuestionaron por cómo se tomaría el 10 este nuevo desafío que asumirá como entrenador.

"Seguramente Diego me cagaría a puteadas, y después me diría qué huevos que tenés. Por cómo era él, estoy seguro de que diría eso. Pero bueno, el que tenga miedo que no nazca como dice mi hija crítica y listo", señaló el nuevo técnico del equipo de Avellaneda.

Por su parte, cabe recordar que Carlos Tevez y Armando Maradona mantuvieron una gran relación amistosa.

