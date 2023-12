Carlos Tévez renovó con Independiente hasta 2026: "Estoy contento de seguir con este proyecto"

Gracias a que se alejó de puestos de descenso, Carlos Tévez extendió por tres años más su vínculo como director técnico de Independiente de Avellaneda. Así lo dio a conocer el club este viernes por medio de una conferencia de prensa.

A pesar de que el club no se metió en la definición de la Copa de la Liga, el buen impulso que tuvo en su llegada en agosto de este año, la directiva de la institución roja tomó la decisión de renovar el contrato del 'Apache' hasta 2026, con la esperanza en su prometedor proyecto.

"Estoy agradecido con Independiente por confiar en mí y estoy contento de seguir con este proyecto", señaló Tévez, que comenzó su carrera como estratega en Rosario Central. Por otra parte, destacó el papel de los juveniles, cuyo impulso fue parte importante del trabajo que realizó.

"Estoy sorprendido con los chicos que estamos viendo en las juveniles. Ser chico es un proceso, debutar también y más en la primera de Independiente. Por suerte dimos tranquilidad para que los chicos puedan adaptarse y después puedan demostrar en la cancha lo que venimos viendo en reserva", añadió el técnico.

Por último, compartió que tratará de no desaprovechar esta oportunidad que le han dado. "Mi renovación es porque estoy feliz y estoy contento en Independiente. Gracias a la comisión, me siento muy feliz y contenido en este ambiente que sabemos que es difícil. Me dieron esta responsabilidad y lo voy a tratar de hacer de la mejor manera".

