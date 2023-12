Carlos Vela muestra su deseo de quedarse con LAFC en la MLS: "Me encanta Los Ángeles"

Carlos Vela, futbolista mexicano de 36 años, reafirmó su compromiso y su deseo de seguir en la Major League Soccer (MLS). Tras perder la Final de la MLS Cup ante el Columbus Crew, Vela destacó que la liga estadounidense sigue siendo su principal prioridad. En sus propias palabras, "Me encantaría seguir en la MLS, me encanta Los Ángeles".

El experimentado jugador, quien ha formado parte del LAFC durante los últimos cinco años, expresó sentirse como en casa tanto en la ciudad como en el club. Subrayó la positiva experiencia que ha vivido durante su tiempo en la MLS. Descansará unos días antes de decidir su próximo paso profesional, que podría extenderse al menos por un año más, siempre evaluando su rendimiento al más alto nivel.

"No se trata solo de poder correr o no. Todos los dolores que tienes durante el año, la semana, ya cuesta más disfrutar jugar. Mentalmente también llega un cansancio fuerte. A veces es mejor parar a tiempo que seguir arrastrándose. Hay que parar en el momento adecuado", reflexionó Vela sobre los desafíos físicos y mentales que conlleva su carrera.

Respecto a su futuro, Vela reconoció que la decisión no recae únicamente en él, sino también en el club. "Sabemos que no solo es decisión mía, no solo es decisión del club. Es algo que tenemos que valorar. Hay que ver si es la mejor opción el seguir juntos y, si no, seguir adelante. Al final hay más equipos y alguno tendrá ganas de contar conmigo".

Sus compañeros de equipo respaldan su permanencia, destacando su papel fundamental en el LAFC. El mediocampista Ilie Sánchez afirmó: "Es la piedra angular de este equipo desde el día uno. Es la cara de la franquicia, nuestro capitán y, por supuesto, uno de los mejores jugadores que hay en la liga. No me imagino este equipo sin él".

