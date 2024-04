Casemiro revela que Ancelotti lloró cuando le dijo que se iría del Real Madrid

Casemiro llegó está por terminar su segunda temporada vistiendo la camiseta del Manchester United tras su exitoso paso por el Real Madrid, donde levantó un total de 18 títulos, entre ellos cinco de Champions League.

En entrevista con El Chiringuito, el mediocampista brasileño habló sobre cómo se dio su salida del conjunto merengue y reveló que Carlo Ancelotti lloró cuando le compartió la noticia.

El futbolista sudamericano explicó que la reacción del entrenador italiano tuvo un gran impacto en él, pues fue el "único momento" en el que dudó en dejar el equipo.

"Cuando todo estaba arreglado con el Manchester United, entré en la oficina de Ancelotti... él se puso a llorar. Me dijo: ‘Case, no lo sé… solo quiero que sepas que te amo. No quería que te fueras'. Fue el único momento en el que dudé en salir del Real Madrid".

Casemiro jugó siete temporadas en el Real Madrid, registrando 31 goles y 29 asistencias en 336 partidos disputados. Además, conquistó casi dos decenas de títulos nacionales e internacionales.

