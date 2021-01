Cassano sobre desempeño de Dybala con la Juve: 'Cuando le meten presión, se mea encima'

Antonio Cassano, exfutbolista de la Selección de Italia, cuestionó el nivel del futbolista de la Juventus, Paulo Dybala, a quien considera no tiene el nivel superior para portar el dorsal '10' de La Vecchia Signora.

En entrevista con Cristian Vieri por Twitch, el también exjugador de la Roma, Real Madrid e Inter, determinó que el accionar del argentino no marca diferencia y cuando es presionado, 'se mea encima'.

"Todos sus entrenadores en la Juventus no lo consideraron necesario, entonces me pregunto si es un campeón o un gran jugador. Para mí no es un campeón, no marca la diferencia. Tiene buenos goles como los vi hacer a Di Natale, a Insigne. Pero si quieres llevar el 10 de la Juventus, debes estar a un nivel superior.

"Tengo la sensación de que, cuando le meten presión, se mea encima. Y luego pide 10 millones por temporada. Pero por favor...", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NÉSTOR ARAUJO: CELTA DE VIGO, ELIMINADO DE LA COPA DEL REY POR EL IBIZA