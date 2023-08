Cedella Marley, la hija de Bob Marley, que fue clave para que Jamaica hiciera historia en el Mundial Femenil

Miras el grupo, es apenas tu segunda Copa del Mundo y te enfrentas con potencias como Francia y Brasil, el pronóstico no juega a tu favor, pero has borrado el 'no se puede' de tu vocabulario y sólo tienes en mente disfrutar del futbol y del sueño que apenas comienza.

Jamaica clasificó por primera vez en su historia a Octavos de Final. Un camino vertiginoso en el que, de estar al borde de la desaparición en 2015, resurgieron para protagonizar una de las historias más conmovedoras que nos ha regalado la Copa del Mundo.

Pero vamos por pasos, detrás de esta muralla jamaicana existe un personaje heroico, una mujer que, si bien no juega, heredó dos pasiones: la música y el futbol. Su nombre es Cedella Marley, hija del famoso cantante, quien al enterarse de la falta de apoyo en la selección decidió recaudar fondos e impulsar a esta brillante generación.

"Mi hijo Skip llegó a casa con un folleto que era un llamamiento para apoyar a las Reggae Girlz. Hice unas llamadas para ver qué pasaba y cuando me fueron contando me di cuenta de que era necesario más que una donación de 10 o 15 dólares", reveló la hija de Bob Marley, en entrevista para la FIFA.

Cedella creó la fundación Football is freedom (Futbol es libertad) y compuso Strike hard (Golpea fuerte).

Y sí que golpearon con fuerza. Las jamaiquinas se jugaron su pase ante la poderosa Brasil, cerraron todas las vías de ataque y evitaron la caída de su marco. El reggae se escuchará en Octavos de Final y al futbol femenil en Jamaica nadie lo volverá a callar.

“Nunca quiero ver a una chica que quiere lograr su sueño, no hacerlo por su sexo”, sentenció Cedella Marley.

